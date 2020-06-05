Лукашенко уверен в переустройстве мира после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса многое изменит, сохранится давление со стороны тех, кто в этих условиях хочет изменить мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Пандемия очень многое изменит. Вы знаете, что я в Беларуси два или три месяца назад, когда только возникли эти процессы, сказал, что кому-то это надо. Ясно, что если это даже нерукотворное создание, этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые считают себя наиважнейшими и которые видят свою роль по переустройству мира", - заявил Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Пандемия действительно многое изменит. Но давление не исчезнет. Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный. Сильный не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении", - подчеркнул Лукашенко.