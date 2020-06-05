Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0246 GBR   2.1442 TRY   0.2519

Цена на нефть

04.06   $/bbl WTI 37.41 0.12 Brent 39.99 0.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.06.2020 20:40

Лукашенко уверен в переустройстве мира после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса многое изменит, сохранится давление со стороны тех, кто в этих условиях хочет изменить мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Пандемия очень многое изменит. Вы знаете, что я в Беларуси два или три месяца назад, когда только возникли эти процессы, сказал, что кому-то это надо. Ясно, что если это даже нерукотворное создание, этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые считают себя наиважнейшими и которые видят свою роль по переустройству мира", - заявил Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Пандемия действительно многое изменит. Но давление не исчезнет. Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный. Сильный не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении", - подчеркнул Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко рассматривает предложения по новому составу правительства Белоруссия избежала роста безработицы в условиях пандемии, так как не закрывала производства - Лукашенко Лукашенко возмутился отказом РФ создавать вместе ракетное вооружение Лукашенко требует продолжать разработку белорусских ракет-"трехсоток" Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Белоруссии по $127 Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]