Лукашенко уверен в переустройстве мира после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса многое изменит, сохранится давление со стороны тех, кто в этих условиях хочет изменить мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Пандемия очень многое изменит. Вы знаете, что я в Беларуси два или три месяца назад, когда только возникли эти процессы, сказал, что кому-то это надо. Ясно, что если это даже нерукотворное создание, этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые считают себя наиважнейшими и которые видят свою роль по переустройству мира", - заявил Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президента цитирует его пресс-служба.
"Пандемия действительно многое изменит. Но давление не исчезнет. Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный. Сильный не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении", - подчеркнул Лукашенко.
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