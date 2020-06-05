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Дальнее зарубежье 05.06.2020 20:15

Новые санкции США в отношении "Северного потока 2" будут нарушением суверенитета ЕС - глава комитета бундестага

В случае, если в США будут приняты новые санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", это станет нарушением суверенитета Германии и всего Евросоюза, заявил "Интерфаксу" глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст.

"Поступок США в этом вопросе больше нельзя расценивать как дружественный акт, он представляет собой нарушение суверенитета Германии и ЕС. Если это, наконец, не прекратится, мы должны будем обдумать серьезные меры, чтобы защитить себя", - сказал Эрнст в пятницу.

По его мнению, одной из таких мер, например, могут быть "штрафные пошлины на американский газ". США поставляет в ряд стран Евросоюза сжиженный газ.

Накануне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]