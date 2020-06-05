В случае, если в США будут приняты новые санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", это станет нарушением суверенитета Германии и всего Евросоюза, заявил "Интерфаксу" глава комитета бундестага по экономике и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст.
"Поступок США в этом вопросе больше нельзя расценивать как дружественный акт, он представляет собой нарушение суверенитета Германии и ЕС. Если это, наконец, не прекратится, мы должны будем обдумать серьезные меры, чтобы защитить себя", - сказал Эрнст в пятницу.
По его мнению, одной из таких мер, например, могут быть "штрафные пошлины на американский газ". США поставляет в ряд стран Евросоюза сжиженный газ.
Накануне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток 2". Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока 2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".
Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока 2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.
Парламент Азербайджана утвердил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Газпром вышел из сбытового СП с ENGIE в Румынии
Конкурсный управляющий Антипинского НПЗ оспаривает 13 сделок с банками-кредиторами
Кредиторы Антипинского НПЗ не смогли оспорить включение в реестр требования Сбербанка на 7 млрд руб
Туристы из Германии искупались в Гранд-канале в Венеции в первый день после открытия границ
В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 338 человек, скончалось четверо
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны
Азербайджанские железные дороги усиливают меры по охране окружающей среды
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог