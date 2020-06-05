Чехия приняла решение о высылке из страны двух российских дипломатов, заявили на совместной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек.

"Два сотрудника российского посольства объявлены "персона нон-грата", - заявил Бабиш.

Он пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", - подчеркнул премьер Чехии.