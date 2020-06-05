Граждане Узбекистана, вновь скопившиеся на российско-казахстанской границе, надеются на помощь консульства

Около 400 граждан Узбекистана и Киргизии находятся на территории Большечерниговского района Самарской области, надеясь выехать на родину, большинство из них - узбекские граждане, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель управления национальной и конфессиональной политики администрации Самарской области Надежда Осипова.

"По данным органов внутренних дел на 5 июня, на территории Самарской области около села Большая Черниговка находятся 382 иностранных гражданина, из них 350 человек - граждане Республики Узбекистан. В том числе 20 женщин, детей нет. Еще 32 человека - граждане Киргизии. Были граждане Республики Таджикистан - 14 человек, но благодаря целенаправленной работе с ними со стороны таджикской диаспоры они вернулись в те регионы, откуда приезжали к нам", - сказала Осипова.

По ее словам, люди прибывают практически со всех регионов России, но в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Были и из Краснодарского края, Республики Крым, Чеченской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа. Численность не постоянна, она меняется... Прибывают они к нам различными путями, в основном - на такси. На подъезде к территории Большечерниговского района они высаживаются и дальше идут пешком... Значительный поток иностранных граждан прибывает через территорию Саратовской области. В лагерь они все приходят пешком", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что, несмотря на все призывы властей, остановить этот поток не удается.

"Кто-то уезжает, поняв, что они обманулись, поверив в фейковые новости. После 7 июня 25 человек чартерным рейсом летят в Ташкент через Казань. Кто-то стремится устроиться на работу, переждать ситуацию. Так, несколько человек устроились на сельхозпредприятия области. Несколько человек устроились в кафе. Их земляки - самарские узбеки - руководители общественных организаций, ведут с ними постоянную разъяснительную работу", -отметила Осипова.

По ее словам, власти региона предлагают узбекским гражданам переехать на одну из летних турбаз в Безенчукском районе, переждать и устроиться на работу.

"Предлагалась работа и на территории Красноярского района, в строительной компании. Но, все же большинство отказываются. Они намерены дождаться, когда власти Узбекистана договорятся с властями Республики Казахстан", - сказала Осипова.

Собеседница агентства отметила, что, по данным узбекской диаспоры, в настоящее время для прояснения ситуации в Большечерниговский район Самарской области должен прибыть генеральный консул республики Узбекистан по ПФО.

Как сообщалось, в мае в Самарскую область стали прибывать граждане Узбекистана, узнав о якобы открытии границ, что не соответствовало действительности. В итоге в районе села Большая Черниговка скопилось более 1 тыс. человек. Был разбит обсерватор в виде палаточного городка, людей обеспечивали питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем в виде исключения узбекским гражданам разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.

По уточнённым данным, в период с 18 по 21 мая на 21 автобусе отправили на родину 1200 человек.

Власти Узбекистана с 30 марта из-за угрозы коронавируса закрыли все аэропорты и полностью приостановили регулярное авиасообщение и пассажирские чартерные рейсы.

Между тем, люди вновь продолжают прибывать на территорию Большечерниговского района в надежде попасть на родину.