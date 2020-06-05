Заметного прогресса на переговорах об отношениях Евросоюза и Великобритании нет - Барнье

Очередной раунд переговоров Евросоюза с Великобританией о будущих отношениях сторон не принес существенного прогресса, заявил в пятницу главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
"Правда в том, что мы на этой неделе не достигли значительного прогресса", - сказал Барнье, подводя на пресс-конференции в Брюсселе итог четвертому раунду переговоров.
В частности, пояснил он, британская сторона проявила неуступчивость в вопросе рыболовства, настаивая на установлении зон вылова и квот, которые будут обсуждаться ежегодно, что не устраивает ЕС, которому нужно "стабильное экономическое партнерство".
Также, продолжил Барнье, не достигнуто никакого прогресса в вопросе открытой и равноправной конкуренции в торговле. Все это, по словам координатора ЕС, не дало возможности продвинуться и по таким аспектам, как социальные, экологические, налоговые, устойчивое развитие. Стороны остались "далеки от цели" по вопросу управления будущим партнерством.
Барнье отметил отчасти конструктивный характер обсуждения полицейского и юридического партнерства, однако указал на то, что немало вопросов по этой тематике еще остается прояснить.
"По этим различным пунктам, как и по другим, мы не просим ничего иного, как соблюдения политической декларации (о будущих отношениях ЕС и Великобритании, принятой сторонами в процессе Brexit - ИФ). По этим пунктам не было значительного прогресса с начала переговоров, и я думаю, что мы не можем вечно продолжать так", - констатировал переговорщик ЕС.
Тем более, напомнил он, что британская сторона отказывается продлевать переходный период Brexit и дать больше времени для переговоров.
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