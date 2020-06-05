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Дальнее зарубежье 05.06.2020 23:16

Еврокомиссия представила стратегию изменения рациона европейцев

В Еврокомиссии (ЕК) недавно приняли решение разработать стратегию под названием "От фермы до стола", целью которой является повысить устойчивость сельского хозяйства ЕС и изменить пищевые привычки жителей Европы, сообщило в пятницу издание Politico.

По данным издания, такая политика включает в себя ряд законодательных предложений, которые призваны улучшить качество еды Европы: повысить ее полезность, питательность, а также увеличить долю растительной пищи в рационе. Отмечается, что такие изменения заставят покупателей более осознанно подходить к выбору продуктов.

Politico указывает, что программа Еврокомиссии повлияет на всю цепочку продовольственного снабжения в регионе.

В частности, была представлена схема "идеального чизбургера", который появится в рационе европейцев к 2030 году при условии следования новой стратегии ЕК.

Отмечается, что булочки такого бургера будут свежими, а не замороженными. Их производством будут заниматься местные пекарни, поскольку в ЕК намерены сократить цепочку поставок продовольствия в рамках блока и с торговыми партнерами. Отмечается, что булочки будут цельнозерновыми.

Котлету может заменить вегетарианская лепешка или лепешка из насекомых, так как в ЕК стремятся адаптировать питание на основе растительной пищи и сократить потребление красного и переработанного мяса. Такое предложение требует исследования по поиску альтернативных источников белка, в частности, из растений, микроорганизмов, морепродуктов, насекомых и заменителей мяса. При производстве котлет также не исключается использование куриного мяса.

Что касается остальных ингредиентов, то в ЕК призывают к тщательному выбору данных продуктов. Например, следует брать сыр только у определенных производителей, на упаковке которого имеется знак высокого качества и экологичности продукции. Кетчуп должен содержать низкое количество сахара. Альтернативой кетчупу может послужить протеиновый соус из свеклы или паприки. Майонез должен содержать низкое количество жиров.

В Еврокомиссии также планируют увеличить в бургерах содержание овощей и зелени, которые будут выращены при использовании сокращенного количества пестицидов и химических удобрений.

Стратегия "От фермы до стола" подразумевает, что четверть сельскохозяйственных земель Евросоюза будет выделена на выращивание органической продукции. На данный момент экологически чистая продукция выращивается на 7,4% угодий ЕС.

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Тэги: ЕС, ПИТАНИЕ, СТРАТЕГИЯ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]