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Дальнее зарубежье 05.06.2020 22:27

Владелец кафе на Шри-Ланке приютил застрявших туристов

Владелец кафе на Шри-Ланке организовал приют для десятков иностранных туристов, застрявших в стране из-за пандемии COVID-19, сообщает газета The New Indian Express в пятницу.

"Еще в начале года множество иностранных туристов прибыли на Шри-Ланку, чтобы насладиться видами водопадов, гор, равнин и джунглей. Но затем началась пандемия, закрылись аэропорты, были отменены рейсы, а в стране ввели комендантский час. Путешественники оказались в ловушке", - пишет издание.

Около 40 туристов из 11 стран, в том числе из Великобритании и США, кризис застал в городе Элла в 200 км от столицы Шри-Ланки Коломбо. Это популярное место для путешествий среди молодежи, его посещают до тысячи человек в день. У многих закончились деньги даже на еду.

Как сообщает газета, путешественников приютил владелец местного кафе Chill Даршана Ратнаяке, он организовал для них бесплатный ночлег и питание.

"Наша страна очень зависит от туристов. Мы должны помогать им, когда они в беде. Деньги - еще не все, нам нужно делиться в эти трудные времена", - цитирует его издание. Ратнаяке также пожертвовал $27 тыс. гидам, которые лишись доходов из-за пандемии.

Власти Шри-Ланки планируют возобновить международный туризм 1 августа. Такие популярные места, как национальные парки Яла, Удавалаве, залив Аругам-Бей, курорт Тринкомали начнут работать в конце лета, тогда же будут открыты некоторые пляжи.

По состоянию на 5 июня в стране зарегистрировано почти 1,8 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 839 человек, 11 скончались.

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Тэги: ШРИЛАНКА, ТУРИСТЫ, ПРИЮТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]