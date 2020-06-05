Премьер Грузии заявил, что уходить пока не собирается

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу опроверг активно обсуждаемые последнюю неделю в СМИ слухи о том, что в текущем месяце он может уйти в отставку.

"Я останусь премьером", - заявил он журналистам.

По его словам, ему не важно, кто и с какой целью распространил эти слухи, но этот вопрос ему столько раз задавали, что у него уже выработался к нему "иммунитет".

При этом Гахария указал на то, что не держится за кресло главы правительства.

"В конечном итоге концептуально не имеет никакого значения персонально для меня, где я буду (. . .) - главой правительства или фермером, я то, что должен сделать, смогу сделать везде", - сказал он, подчеркнув при этом, что покидать пост не собирается.

В минувшую среду ряд грузинских СМИ сообщили о том, что Гахария в ближайшее время уйдет в отставку и что якобы его пост может занять действующий руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили. СМИ при этом не уточнили источник этой информации. Позже эту информацию категорически опровергли в правящей партии "Грузинская мечта", а также в аппарате грузинского премьера.