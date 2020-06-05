Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0246 GBR   2.1442 TRY   0.2519

Цена на нефть

04.06   $/bbl WTI 37.41 0.12 Brent 39.99 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.06.2020 17:27

Премьер Грузии заявил, что уходить пока не собирается

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу опроверг активно обсуждаемые последнюю неделю в СМИ слухи о том, что в текущем месяце он может уйти в отставку.

"Я останусь премьером", - заявил он журналистам.

По его словам, ему не важно, кто и с какой целью распространил эти слухи, но этот вопрос ему столько раз задавали, что у него уже выработался к нему "иммунитет".

При этом Гахария указал на то, что не держится за кресло главы правительства.

"В конечном итоге концептуально не имеет никакого значения персонально для меня, где я буду (. . .) - главой правительства или фермером, я то, что должен сделать, смогу сделать везде", - сказал он, подчеркнув при этом, что покидать пост не собирается.

В минувшую среду ряд грузинских СМИ сообщили о том, что Гахария в ближайшее время уйдет в отставку и что якобы его пост может занять действующий руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили. СМИ при этом не уточнили источник этой информации. Позже эту информацию категорически опровергли в правящей партии "Грузинская мечта", а также в аппарате грузинского премьера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Комендантский час в Грузии отменяется 22 мая - премьер Премьер Грузии не видит необходимости введения режима ЧС из-за коронавируса Грузия закроет границы, в том числе с Россией, если это будет необходимо для борьбы с коронавирусом - премьер Правительство Грузии примет меры, чтобы справиться с негативным влиянием коронавируса на сферу туризма - премьер Кибератака на грузинские сайты осуществлялась из России - премьер Грузии Премьер Грузии не стал комментировать слухи об отставке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]