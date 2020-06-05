Более 40 грузовиков с гуманитарным грузом прибыли из Польши в Белоруссию

Польша отправила в Белоруссию более 40 грузовиков с гуманитарным грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Сегодня более 40 грузовиков прибыли в Беларусь из Варшавы. Они доставили вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МИД в фейсбуке.

По информации ведомства, гуманитарный груз будет передан в Республиканский центр медицинского реагирования министерства здравоохранения, а также в медицинские учреждения Гродно и Гродненской области, в том числе в Гродненскую областную клиническую инфекционную больницу, Щучинскую, Лидскую, Сморгонскую, Волковысскую центральные районные больницы.

В МИД также сообщили, что в состав груза вошли аппараты ИВЛ, несколько тысяч упаковок препаратов "Fenle" и "Arechin", защитные и медицинские маски, антисептические средства, защитные халаты, комбинезоны биологической защиты, медицинские щитки, ПЦР-тесты.

"Мы благодарны польской стороне и убеждены, что это не просто символический жест, а знак добрососедских, дружественных отношений между двумя странами в трудное для всего мирового сообщества время", - подчеркнули в министерстве.