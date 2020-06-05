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Южная Корея продолжит оказание гуманитарной помощи КНДР

Сеул продолжит оказывать гуманитарную помощь Пхеньяну, независимо от политической ситуации, заявил посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.

"Позиция правительства Республики Корея заключается в том, что оказание гуманитарной помощи населению Северной Кореи будет продолжено независимо от политической ситуации и состояния межкорейских отношений, поэтому правительство оказывает гуманитарную помощь северокорейским детям и беременным женщинам", - сказал посол российским информагентствам.

Он напомнил, что в 2019 году правительство Южной Кореи направило на реализацию программ помощи Северной Корее по линии международных организаций пожертвования в размере $8 млн, которые, в том числе, предназначены для выполнения программы поддержки детей КНДР, рожениц и охраны здоровья матери и ребенка, которую осуществляют Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, решено выделить $5 млн в рамках программы Всемирной организации здравоохранения на проекты медицинской помощи матерям и детям в КНДР.

"Наше правительство продолжает оказывать гуманитарную помощь Северной Корее, главная цель которой улучшить гуманитарное положение северокорейского населения, и при этом прилагает усилия, чтобы способствовать примирению и расширению доверия между Южной Кореей и Северной Кореей", - подчеркнул Ли Сок Пэ.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ГУМПОМОЩЬ, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]