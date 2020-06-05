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Транспорт и связь 05.06.2020 17:55

AZAL доставили из Турции в Баку 144 граждан Азербайджана

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в пятницу чартерным рейсом из Турции в Баку вернули на родину 144 азербайджанских граждан.

«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на родину. Так, 5 июня был выполнен чартерный рейс из Анкары в Баку, который доставил 178 граждан Азербайджана», - сообщает авиакомпания.

Согласно установленным правилам, прибывшие из Турции все пассажиры были помещены на карантин.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZAL, ТУРЦИЯ, ЧАРТЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]