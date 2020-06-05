AZAL доставили из Турции в Баку 144 граждан Азербайджана

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в пятницу чартерным рейсом из Турции в Баку вернули на родину 144 азербайджанских граждан.
«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на родину. Так, 5 июня был выполнен чартерный рейс из Анкары в Баку, который доставил 178 граждан Азербайджана», - сообщает авиакомпания.
Согласно установленным правилам, прибывшие из Турции все пассажиры были помещены на карантин.
Н.Аббасова
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