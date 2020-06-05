Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу очередной телефонный разговор, сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Только что состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник в своем микроблоге в твиттере в пятницу, не называя тематику беседы.

Дипломат отметил, что это уже 11-я по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. "Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.

Германия, наряду с Францией, Украиной и Россией, участвует в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе. Лидеры стран "нормандской четверки" последний раз встречались в декабре прошлого года в Париже.