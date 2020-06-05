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СНГ 05.06.2020 23:25

Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу очередной телефонный разговор, сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Только что состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник в своем микроблоге в твиттере в пятницу, не называя тематику беседы.

Дипломат отметил, что это уже 11-я по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. "Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.

Германия, наряду с Францией, Украиной и Россией, участвует в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе. Лидеры стран "нормандской четверки" последний раз встречались в декабре прошлого года в Париже.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, МЕРКЕЛЬ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]