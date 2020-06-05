Швейцария с 15 июня откроет границы для всех стран ЕС

Власти Швейцарии намерены открыть свои границы для всех стран Евросоюза 15 июня, сообщают франкоязычные СМИ.
В швейцарском правительстве указали, что приняли такое решение после того, как изучили сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в Европе.
Изначально Швейцария планировала открыть с 15 июня границы с Австрией, Германией и Францией, а затем для всех остальных стран членов ЕС - с 6 июля.
Согласно решению правительства страны, ограничения на въезд в Швейцарию будут сняты с 15 июня для стран-членов ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.
С 6 июня Швейцария перейдет к последнему этапу снятия ограничений, будет возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий.
Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.
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