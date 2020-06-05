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Транспорт и связь 05.06.2020 18:22

Глава IAG грозится подать иск к властям Великобритании за решение отправлять туристов на карантин

Главный исполнительный директор авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), владеющей British Airways, Уилли Уолш рассматривает возможность подачи иска к правительству Великобритании в связи с введенными из-за пандемии коронавируса правилами, касающимися зарубежных туристов.

По его словам, эти правила "подорвали" планы компании возобновить пассажирские авиаперевозки в июле.

Уолш сказал в интервью Sky News в пятницу, что IAG консультируется с юристами по поводу возможных действий в ответ на "ужасные" меры, предписывающие туристам, прилетевшим в Великобританию из-за рубежа, самоизолироваться в течение 14 дней.

"Мы считаем это иррациональным и непропорциональным решением, мы рассматриваем возможность оспаривания этих требований в юридическом порядке и сегодня обсудим это с юристами", - сказал он.

"Я полагаю, что другие авиакомпании поступят аналогичным образом, потому что важно обозначить, что консультации с отраслью до принятия этих мер не проводились, и мы считаем этот нормативный акт иррациональным", - отметил Уолш.

В письме, отправленном членам парламента в четверг, Уолш сообщил, что его компания надеялась начать осуществлять около 40% запланированных полетов в июле, однако введение 14-дневного карантина "подорвало" эти планы.

"British Airways не получает выручку и продолжает расходовать около 20 млн фунтов стерлингов в день. Текущая ситуация не является устойчивой", - написал Уолш.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ВЛАСТИ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]