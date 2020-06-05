Глава IAG грозится подать иск к властям Великобритании за решение отправлять туристов на карантин

Главный исполнительный директор авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), владеющей British Airways, Уилли Уолш рассматривает возможность подачи иска к правительству Великобритании в связи с введенными из-за пандемии коронавируса правилами, касающимися зарубежных туристов.
По его словам, эти правила "подорвали" планы компании возобновить пассажирские авиаперевозки в июле.
Уолш сказал в интервью Sky News в пятницу, что IAG консультируется с юристами по поводу возможных действий в ответ на "ужасные" меры, предписывающие туристам, прилетевшим в Великобританию из-за рубежа, самоизолироваться в течение 14 дней.
"Мы считаем это иррациональным и непропорциональным решением, мы рассматриваем возможность оспаривания этих требований в юридическом порядке и сегодня обсудим это с юристами", - сказал он.
"Я полагаю, что другие авиакомпании поступят аналогичным образом, потому что важно обозначить, что консультации с отраслью до принятия этих мер не проводились, и мы считаем этот нормативный акт иррациональным", - отметил Уолш.
В письме, отправленном членам парламента в четверг, Уолш сообщил, что его компания надеялась начать осуществлять около 40% запланированных полетов в июле, однако введение 14-дневного карантина "подорвало" эти планы.
"British Airways не получает выручку и продолжает расходовать около 20 млн фунтов стерлингов в день. Текущая ситуация не является устойчивой", - написал Уолш.
Парламент Азербайджана утвердил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Туристы из Германии искупались в Гранд-канале в Венеции в первый день после открытия границ
В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 338 человек, скончалось четверо
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Южная Корея продолжит оказание гуманитарной помощи КНДР
Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор
Еврокомиссия представила стратегию изменения рациона европейцев
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны
Азербайджанские железные дороги усиливают меры по охране окружающей среды
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог