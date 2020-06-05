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Здравоохранение 05.06.2020 18:24

В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 338 человек, скончалось четверо

В Азербайджане в пятницу зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 выявлен еще у 338 человек, сообщает Оперативный штаб.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 338 человек, четыре человека - 1940 , 1957, 1957 и 1972 годов рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 134 человека вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6860 человек, 3871 - вылечился, 82 - скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2907 человек, из них 66 человека находятся в тяжелом состоянии, 73 человека - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.

По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 328 385 тестов на коронавирус.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]