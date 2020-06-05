В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 338 человек, скончалось четверо

В Азербайджане в пятницу зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 выявлен еще у 338 человек, сообщает Оперативный штаб.
"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 338 человек, четыре человека - 1940 , 1957, 1957 и 1972 годов рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 134 человека вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.
В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6860 человек, 3871 - вылечился, 82 - скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2907 человек, из них 66 человека находятся в тяжелом состоянии, 73 человека - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.
По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 328 385 тестов на коронавирус.
Н.Аббасова
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