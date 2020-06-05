Министром нефти Ирака назначен глава Basra Oil Company

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими назначил генерального директора государственной Basra Oil Company (BOC) Ихсана Исмаеля министром нефти страны, сообщает местное издание Iraq Oil Report со ссылкой на соответствующие документы.
До настоящего времени пост министра нефти Ирака занимал Тамир Гадбан.
Встречи нефтяных министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня.
Ирак за все время действия соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ ни разу его не исполнил, хотя обещал. По данным источников Bloomberg, после почти недели споров лидеры ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей с Ираком о его приверженности сделке. Обе страны, по данным агентства, подталкивали Ирак к тому, чтобы тот сокращал добычу не меньше своей квоты и даже компенсировал несоблюдение обязательств за прошлые периоды.
Парламент Азербайджана утвердил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Туристы из Германии искупались в Гранд-канале в Венеции в первый день после открытия границ
В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 338 человек, скончалось четверо
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Южная Корея продолжит оказание гуманитарной помощи КНДР
Зеленский и Меркель провели очередной телефонный разговор
Еврокомиссия представила стратегию изменения рациона европейцев
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны
Азербайджанские железные дороги усиливают меры по охране окружающей среды
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог