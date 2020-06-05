Министром нефти Ирака назначен глава Basra Oil Company

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими назначил генерального директора государственной Basra Oil Company (BOC) Ихсана Исмаеля министром нефти страны, сообщает местное издание Iraq Oil Report со ссылкой на соответствующие документы.

До настоящего времени пост министра нефти Ирака занимал Тамир Гадбан.

Встречи нефтяных министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня.

Ирак за все время действия соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ ни разу его не исполнил, хотя обещал. По данным источников Bloomberg, после почти недели споров лидеры ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей с Ираком о его приверженности сделке. Обе страны, по данным агентства, подталкивали Ирак к тому, чтобы тот сокращал добычу не меньше своей квоты и даже компенсировал несоблюдение обязательств за прошлые периоды.