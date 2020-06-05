Иран продолжает наращивать запасы обогащенного урана - МАГАТЭ

Иран в последние месяцы быстро наращивал запасы обогащенного урана, продолжая, таким образом, нарушать параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на доклад МАГАТЭ.
Согласно данным МАГАТЭ, по состоянию на 20 мая 2020 года в распоряжении Ирана было более 1,5 тонн обогащенного урана. При этом 10 февраля этот показатель составлял 1,1 тонну. Изначально соглашение предусматривало, что у Ирана может быть лишь несколько сотен кг обогащенного урана.
Кроме того, как отмечает МАГАТЭ, в настоящее время Иран обогащает уран до уровня в 4,5%, тогда как соглашение разрешает ему делать это только до отметки в 3,67%.
В 2018 году США вышли из соглашения с Ираном, сочтя его в корне неправильным. Впоследствии Иран начал поэтапно отказываться от своих обязательств в рамках ядерной сделки. Тем не менее, МАГАТЭ по-прежнему контролирует то, что происходит с иранской ядерной программой.
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