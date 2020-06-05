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Дальнее зарубежье 05.06.2020 21:39

Трамп обещает продолжать стимулировать пострадавшую от последствий COVID-19 экономику

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что будет продолжать претворять в жизнь проекты по стимулированию американской экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса COVID-19.

"Я думаю, мы сократим налог, удерживаемый с зарплат, и мы примем меры по дополнительному стимулированию (экономики - ИФ)", - сказал он, выступая в Белом доме.

Также Трамп подчеркнул, что его администрация занимается разработкой мер по поддержке таких сильно пострадавших сфер экономики как ресторанный бизнес и индустрия развлечений.

В целом, по его словам, США хорошо справляются с возникшими из-за вируса экономическими трудностями, потому, что, по его словам, до кризиса стране удалось создать "здоровую экономику".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]