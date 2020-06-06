Беларусь намерена заключить долгосрочный нефтяной контракт с Азербайджаном

Белоруссия ведет переговоры с Азербайджаном и Саудовской Аравией о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти, заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна "Белнефтехим" Руслан Лабуть.

"Мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем. Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году. В планах - заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии", - сказал Лабуть в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

При этом, по его словам, планируется поэтапное ежегодное увеличение объемов альтернативных поставок нефти. "Тем более что с каждым годом по мере приближения к финишу российского налогового маневра конкурентоспособность альтернативных поставок в сравнении с поставками из России будет возрастать", - подчеркнул Лабуть.

"У нас горизонт планирования - 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет", - добавил он.

Начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна также напомнил, что всего в I квартале этого года было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс. тонн.

В период отсутствия поставок нефти из РФ Белоруссия начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. Поставки альтернативной нефти начались из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.

Поставки нефти из РФ в Белоруссию в январе-апреле снизились на 57,6% - до 2,5 млн тонн. В первом квартале поставки составляли 1 млн тонн, сократившись на 77%.

Индикативный баланс по объемам нефти предусматривает поставку из РФ в Беларусь в 2020 году до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.