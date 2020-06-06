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Дальнее зарубежье 06.06.2020 09:05

Страны G20 выделят на борьбу с пандемией COVID-19 более $20 млрд

Страны "большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении G20, распространенном в субботу.

"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

Документ опубликован на официальном сайте "двадцатки".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]