Нигерия уверяет ОПЕК+ в дальнейшей приверженности сделке, рассчитывает на продление текущих квот после июня

Нигерия призывает страны ОПЕК+ продолжить сокращать добычу после июня в рамках текущих квот для балансировки рынка, следует из опубликованного министром нефти страны Тимипре Силвой сообщения в твиттере.
"Нигерия и другие страны заверяют о намерении продлить апрельское решение о сокращении добычи нефти на завтрашней встрече ОПЕК+. Я хочу присоединиться к многим другим странам-членам ОПЕК и странам, не входящим в ОПЕК, чтобы заверить всех наших партнеров в полной приверженности Нигерии продолжению действующего соглашения о корректировке добычи нефти после июня 2020 года", - отмечает Силва.
"Нигерия удовлетворена постепенным улучшением цен на нефть со времени последнего совещания стран, и я настоятельно призываю всех производителей продолжать приносить необходимые жертвы, чтобы сохранить выгоды, достигнутые в результате соглашения. Во время нашей встречи по видеосвязи в субботу, 6 июня 2020 года ожидается официальное объявление о продлении решения от 12 апреля, несмотря на недовыполнение обязательств одной или двумя странами-членами", - подчеркнул он.
Между тем, Нигерия наряду с Ираком является той самой страной, которая не исполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+ в полном объёме. В мае Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.
Выполнение сделки странами ОПЕК из-за Ирака и Нигерии, по данным источников, в мае составило около 75%.
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