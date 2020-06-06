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ТЭК 06.06.2020 09:26

Нигерия уверяет ОПЕК+ в дальнейшей приверженности сделке, рассчитывает на продление текущих квот после июня

Нигерия призывает страны ОПЕК+ продолжить сокращать добычу после июня в рамках текущих квот для балансировки рынка, следует из опубликованного министром нефти страны Тимипре Силвой сообщения в твиттере.

"Нигерия и другие страны заверяют о намерении продлить апрельское решение о сокращении добычи нефти на завтрашней встрече ОПЕК+. Я хочу присоединиться к многим другим странам-членам ОПЕК и странам, не входящим в ОПЕК, чтобы заверить всех наших партнеров в полной приверженности Нигерии продолжению действующего соглашения о корректировке добычи нефти после июня 2020 года", - отмечает Силва.

"Нигерия удовлетворена постепенным улучшением цен на нефть со времени последнего совещания стран, и я настоятельно призываю всех производителей продолжать приносить необходимые жертвы, чтобы сохранить выгоды, достигнутые в результате соглашения. Во время нашей встречи по видеосвязи в субботу, 6 июня 2020 года ожидается официальное объявление о продлении решения от 12 апреля, несмотря на недовыполнение обязательств одной или двумя странами-членами", - подчеркнул он.

Между тем, Нигерия наряду с Ираком является той самой страной, которая не исполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+ в полном объёме. В мае Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.

Выполнение сделки странами ОПЕК из-за Ирака и Нигерии, по данным источников, в мае составило около 75%.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]