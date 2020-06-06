Президент Бразилии пригрозил выходом из ВОЗ за рекомендации отказаться от поспешной отмены COVID-ограничений

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений.
На пресс-конференции в Женеве она, отвечая на вопрос об ослаблении социального дистанцирования в Бразилии, сказала, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции.
"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", - подчеркнула Харрис.
Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только она не перестанет быть "партизанской политической организацией".
Президент считает, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, и выступает против введения в стране карантинных мер.
По данным бразильского Минздрава на вечер четверга, число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 600 тыс., за сутки было зарегистрировано 1 тыс. 437 смертельных исходов. Всего жертвами коронавируса в стране с начала пандемии стали более 34 тыс. человек.
Несмотря на удручающую статистику, некоторые бразильские лидеры, включая Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантинных мер будут значительно тяжелее, чем потери от коронавируса.
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