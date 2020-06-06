США отменили запрет на полеты китайских авиакомпании в американские аэропорты

Минтранс США отменил запрет на рейсы китайских авиакомпаний в американские аэропорты, который должен был вступить в силу 16 июня, сообщила центральная китайская газета "Жэньминь жибао".
Запрет был снят после того, как Китай 4 июня объявил об открытии ряда аэропортов крупнейших городов страны для полетов иностранных авиакомпаний, которые по своему усмотрению могут выбрать маршрут и совершать по одному рейсу в неделю. Ранее из-за угрозы коронавируса китайские аэропорты были закрыты для большинства иностранных, в том числе американских, авиаперевозчиков.
По сообщению местных СМИ, по мере восстановления экономики после эпидемии коронавируса активно растет число авиапассажиров внутри самого Китая. Так, в минувшую пятницу китайские авиакомпании совершили 11 тыс. 333 рейса и перевезли 1 млн 36 тыс. пассажиров, восстановив показатель того же периода прошлого года на 61,5%.
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