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Дальнее зарубежье 06.06.2020 10:10

США отменили запрет на полеты китайских авиакомпании в американские аэропорты

Минтранс США отменил запрет на рейсы китайских авиакомпаний в американские аэропорты, который должен был вступить в силу 16 июня, сообщила центральная китайская газета "Жэньминь жибао".

Запрет был снят после того, как Китай 4 июня объявил об открытии ряда аэропортов крупнейших городов страны для полетов иностранных авиакомпаний, которые по своему усмотрению могут выбрать маршрут и совершать по одному рейсу в неделю. Ранее из-за угрозы коронавируса китайские аэропорты были закрыты для большинства иностранных, в том числе американских, авиаперевозчиков.

По сообщению местных СМИ, по мере восстановления экономики после эпидемии коронавируса активно растет число авиапассажиров внутри самого Китая. Так, в минувшую пятницу китайские авиакомпании совершили 11 тыс. 333 рейса и перевезли 1 млн 36 тыс. пассажиров, восстановив показатель того же периода прошлого года на 61,5%.

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Тэги: КИТАЙ, США, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]