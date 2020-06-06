Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл и стал под разгрузку в порту Клайпеды, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим" в субботу.

"В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken", - проинформировали в концерне.

"Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - добавили там.

В "Белнефтехиме" отметили, что это 12-я танкерная поставка в текущем году от альтернативных поставщиков. "Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн. т. Нефти", - сообщили в концерне.

Как сообщалось, в середине мая состоялась первая сделка "Белнефтехима" по поставке нефти из США в Белоруссию. Сделка заключена американским энерготрейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы.