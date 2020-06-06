В Армении 547 случаев заражения COVID-19 за сутки, семь пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 тыс. 547, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались семь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек. "Из них 190 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 69 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 720 человек (+207 за сутки).

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер-министр страны Никол Пашинян.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.