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Регион 06.06.2020 11:11

В Армении 547 случаев заражения COVID-19 за сутки, семь пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 тыс. 547, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались семь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек. "Из них 190 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 69 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 720 человек (+207 за сутки).

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер-министр страны Никол Пашинян.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]