Власти Китая на фоне роста разногласий с Австралией рекомендовали согражданам избегать поездок в эту страну

Министерство культуры и туризма КНР накануне посоветовала гражданам страны не ездить в Австралию в связи с нарастанием расистских настроений в этой стране, сообщает в субботу агентство Associated press (AP).
"Министерство советует китайским туристам больше думать о своей безопасности и избегать поездок в Австралию", - приводит агентство выдержки из заявления министерства.
Согласно заявлению, "в Австралии в связи с пандемией (коронавируса - ИФ) COVID-19 на словах и на деле отмечается рост расовой дискриминации и актов насилия против китайцев и азиатов".
AP напоминает, что в отношениях между Пекином и Канберрой отмечается рост напряженности. Так, власти Австралии призывали провести международное расследование источников происхождения коронавируса и реакции на эпидемию. При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркивал, что без сомнения, вирус возник в Китае, а международное сообщество нуждается в прояснении обстоятельств появления коронавируса.
В свою очередь Китай ввел 80-процентные пошлины на поставки австралийского ячменя, обвинив Канберру в нарушении правил Всемирной торговой организации из-за субсидирования производства ячменя. До этого власти КНР приостановили импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии. Посол КНР в Австралии Чэн Цзинье также предупреждал Канберру, что ее попытки добиваться расследования по поводу коронавируса в формате, который желателен для австралийских властей, могут привести к бойкоту Китаем австралийской продукции и к отказу китайских туристов и студентов ездить в эту страну.
Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако речи о расследовании обстоятельств происхождения вируса не велось.
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