Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0246 GBR   2.1442 TRY   0.2519

Цена на нефть

04.06   $/bbl WTI 37.41 0.12 Brent 39.99 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.06.2020 12:01

В Австралии проходят демонстрации, вдохновленные событиями в США вокруг смерти афроамериканца

До 3 тыс. человек собрались в Сиднее на акцию в защиту прав человека под влиянием демонстраций, которые ранее охватили США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, передает в субботу телеканал CNN.

Демонстрацию в Сиднее ранее пытались запретить по причине потенциальной опасности с точки зрения эпидемиологии из-за коронавируса, однако в итоге суд отменил запрет на мероприятие. Также, по данным CNN, аналогичные акции были организованы в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

"Эти протесты здесь сегодня вдохновлены тем, что происходит в США. Люди взвинчены этим и очень поддерживают такое, и у нас (в Австралии - ИФ) есть собственные проблемы", - объяснил местный журналист телеканалу CNN.

В частности, демонстрации в Австралии организовывали группы по защите прав коренного австралийского населения. CNN отмечает, что хотя на него приходится всего 2,4% от 25-миллионного населения Австралии, однако более четверти заключенных в стране относятся к коренным австралийцам. При этом, согласно подсчетам правозащитников, с 1980 по 2011 годы в заключении умерли 449 представителей этой категории населения - 24% от общего количества смертей в австралийских исправительных учреждениях за этот период времени.

Как сообщалось, в США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые выступления. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы вводили комендантский час, к противодействию демонстрантам были привлечены подразделения Национальной гвардии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, СИДНЕЙ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


Похожие новости


Сиднейскому мосту Харбор-Бридж исполнилось 80 лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]