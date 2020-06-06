В Австралии проходят демонстрации, вдохновленные событиями в США вокруг смерти афроамериканца

До 3 тыс. человек собрались в Сиднее на акцию в защиту прав человека под влиянием демонстраций, которые ранее охватили США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, передает в субботу телеканал CNN.
Демонстрацию в Сиднее ранее пытались запретить по причине потенциальной опасности с точки зрения эпидемиологии из-за коронавируса, однако в итоге суд отменил запрет на мероприятие. Также, по данным CNN, аналогичные акции были организованы в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.
"Эти протесты здесь сегодня вдохновлены тем, что происходит в США. Люди взвинчены этим и очень поддерживают такое, и у нас (в Австралии - ИФ) есть собственные проблемы", - объяснил местный журналист телеканалу CNN.
В частности, демонстрации в Австралии организовывали группы по защите прав коренного австралийского населения. CNN отмечает, что хотя на него приходится всего 2,4% от 25-миллионного населения Австралии, однако более четверти заключенных в стране относятся к коренным австралийцам. При этом, согласно подсчетам правозащитников, с 1980 по 2011 годы в заключении умерли 449 представителей этой категории населения - 24% от общего количества смертей в австралийских исправительных учреждениях за этот период времени.
Как сообщалось, в США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые выступления. В ряде городов протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы вводили комендантский час, к противодействию демонстрантам были привлечены подразделения Национальной гвардии.
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