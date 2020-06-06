На крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении отменили карантин по коронавирусу

В Западно-Казахстанской области на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения снят режим карантина, введенный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил Союз нефтесервисных компаний Казахстана.

"С 5 июня на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения завершился режим карантина, установленный постановлением главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении союза, опубликованном в субботу в соцсетях.

С 5 июня возобновляется пересменка местного персонала из числа жителей Западно-Казахстанской области и других регионов Казахстана при наличии у них справок об отрицательном результате ПЦР-теста. Будет обеспечено прохождение всеми работниками ПЦР-тестирования в выделенных медицинских учреждениях Уральска и Аксая.

Карантин на Карачаганкском нефтегазоконденсатном месторождении был введен 24 мая.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн куб. м. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет ОСРП, осуществляет консорциум иностранных компаний в составе Shell (29,25%) (через 100%-ную аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), "ЛУКОЙЛа" (13,5%) и национальной компании "КазМунайГаз" (10%).