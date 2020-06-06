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Дальнее зарубежье 06.06.2020 12:54

Правительственные силы Ливии начали атаковать позиции Хафтара у порта Сирт

Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии наносят удары по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт, сообщает в субботу издание "Аль-Масдар" со ссылкой на представителя ПНС.

Полковник Мухаммед Кануну на пресс-конференции в субботу подтвердил, что "ВВС осуществили пять авиаударов южнее Сирта по боевым машинам, в том числе (поставленным - ИФ) ОАЭ, террористов и наемников Хафтара".

Весной этого года ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили о том, что что полностью вернули контроль над столичным районом страны.

В свою очередь накануне представитель командования ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ЛНА под влиянием международных призывов отступила на 60 км от Триполи. В то же время он утверждал, что при отступлении силы ЛНА подверглись бомбардировкам. Аль-Мисмари также обвинил Турцию "в несоблюдении каких-либо обязательств", которые должны были исполняться при отводе ЛНА от столицы Ливии.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: ЛИВИЯ, СИРТ, ХАФТАР, АВИАУДАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]