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Здравоохранение 06.06.2020 14:00

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Минздрав России зарегистрировал для применения в России второй препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на ещё один препарат для лечения COVID-19. Препарат Левилимаб (торговое наименование "Илсира") стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, поступившем в "Интерфакс".

Новый препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается одно из осложнений COVID-19 - так называемый цитокиновый шторм.

Цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.

"Предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении Covid-19", - заявили в Минздраве.

Левилимаб (торговое наименование - ИЛСИРА), согласно информации в государственном реестре лекарственных средств, выпускается в форме раствора для подкожного введения. Произведен препарат ЗАО "Биокад" - российской фармацевтической компанией. Согласно информации на сайте производителя, изначально левилимаб разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, однако впоследствии выяснилось, что действующее вещество способно бороться с "цитокиновым штормом". Ранее в компании получили разрешение Минздрава на проведение клинического исследования левилимаба у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Неделю назад в России было выдано первое регистрационное удостоверение на отечественный препарат для борьбы с COVID-19 - Авифавир. Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Они обещают поставить первые 60 тыс. курсов лекарства в больницы 11 июня.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Авифавир будет поставляться для лечения пациентов в клиники бесплатно по ОМС, в том числе, некоторые частные.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕПАРАТ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]