Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Минздрав России зарегистрировал для применения в России второй препарат для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на ещё один препарат для лечения COVID-19. Препарат Левилимаб (торговое наименование "Илсира") стал вторым препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, поступившем в "Интерфакс".
Новый препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается одно из осложнений COVID-19 - так называемый цитокиновый шторм.
Цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.
"Предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении Covid-19", - заявили в Минздраве.
Левилимаб (торговое наименование - ИЛСИРА), согласно информации в государственном реестре лекарственных средств, выпускается в форме раствора для подкожного введения. Произведен препарат ЗАО "Биокад" - российской фармацевтической компанией. Согласно информации на сайте производителя, изначально левилимаб разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, однако впоследствии выяснилось, что действующее вещество способно бороться с "цитокиновым штормом". Ранее в компании получили разрешение Минздрава на проведение клинического исследования левилимаба у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.
Неделю назад в России было выдано первое регистрационное удостоверение на отечественный препарат для борьбы с COVID-19 - Авифавир. Производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. Они обещают поставить первые 60 тыс. курсов лекарства в больницы 11 июня.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Авифавир будет поставляться для лечения пациентов в клиники бесплатно по ОМС, в том числе, некоторые частные.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Парламент Азербайджана утвердил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Нигерия обещает компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в следующие три месяца
На крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении отменили карантин по коронавирусу
Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Высылка дипломатов РФ из Чехии - гнусная и подлая провокация, ответные меры будут - глава СВР
Иран не может вновь уходить на изоляцию, несмотря на прирост случаев коронавируса - Рухани
Правительственные силы Ливии начали атаковать позиции Хафтара у порта Сирт
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны
Азербайджанские железные дороги усиливают меры по охране окружающей среды
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог