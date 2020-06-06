Высылка дипломатов РФ из Чехии - гнусная и подлая провокация, ответные меры будут - глава СВР

Россия примет ответные меры в связи с высылкой из Чехии двух российских дипломатов, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей", - сказал Нарышкин журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В пятницу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены "персона нон грата".

Он пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", - подчеркнул премьер Чехии.

"Мы пытались урегулировать неприятную ситуацию дипломатическим путем. Мы неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. После досконального рассмотрения ситуации мы приступаем к высылке дипломатических представителей", - заявил в свою очередь глава МИД Томаш Петржичек.

Чешское радио отмечало, что эта мера властей страны связана с так называемым "рициновым делом".

Чешский еженедельник "Респект" ранее писал, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл гражданин России с ядом рицин. Москва, продолжает чешское радио, назвала это "журналистской уткой". Однако глава МИД Петржичек подтвердил приезд дипломата. От комментариев относительно того, был ли обнаружен у российского дипломата яд, чешский министр отказался.

В МИД РФ в пятницу заявили, что Россия предпримет адекватные ответные действия на высылку дипломатов РФ из Чехии.

"Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать", - говорилось в комментарии МИД РФ.

"Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям", - подчеркнули на Смоленской площади.