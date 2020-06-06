Нигерия обещает компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в следующие три месяца

Нигерия обещает компенсировать недостаточное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК++ в следующие три месяца, сообщил министр нефти страны Тимипре Силва в твиттере.
"В связи с тем, что страны ОПЕК собираются сегодня, Нигерия подтверждает свою приверженность действующему соглашению. Страна соглашается на условия по компенсации объёмов добычи странами, которые не могут достичь полного соответствия сделке в мае и июне, чтобы возместить эти объёмы в июле, августе и сентябре", - говорится в сообщении.
Ранее Нигерия заверила в полной приверженности продолжению действующего соглашения после июня 2020 года вместе с другими странами ОПЕК+.
"Нигерия удовлетворена постепенным улучшением цен на нефть со времени последнего совещания стран, и я настоятельно призываю всех производителей продолжать приносить необходимые жертвы, чтобы сохранить выгоды, достигнутые в результате соглашения. Во время нашей встречи по видеосвязи в субботу, 6 июня 2020 года ожидается официальное объявление о продлении решения от 12 апреля, несмотря на недовыполнение обязательств одной или двумя странами-членами", - писал Силва.
Между тем, Нигерия наряду с Ираком является той самой страной, которая не исполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+ в полном объёме. В мае Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%, сократив добычу на 216 тыс. б/с - до 1,6 млн б/с. Выполнение сделки странами ОПЕК из-за Ирака и Нигерии, по данным источников, в мае составило около 75%.
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