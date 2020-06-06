Лукашенко настаивает на правильности действий во время эпидемии коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране научились справляться с эпидемией коронавируса, не идя на крайние меры.

"Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с активом Могилевской области. Президента цитирует госагентство "БелТА".

"Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - добавил Лукашенко.

Он вновь настаивал на том, что в стране правильно не вводили тотальный карантин и комендантский час, не закрывали людей в домах и квартирах. "У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые "плявузгать" у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях... Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом", - сказал Лукашенко.

"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры", - продолжил президент.

По данным Минздрава Белоруссии на 5 июня, в стране зарегистрировано 46 868 случаев заражения коронавирусом, умерли 259 человек.