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СНГ 06.06.2020 15:03

Лукашенко настаивает на правильности действий во время эпидемии коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране научились справляться с эпидемией коронавируса, не идя на крайние меры.

"Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария", - сказал Лукашенко в субботу на встрече с активом Могилевской области. Президента цитирует госагентство "БелТА".

"Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - добавил Лукашенко.

Он вновь настаивал на том, что в стране правильно не вводили тотальный карантин и комендантский час, не закрывали людей в домах и квартирах. "У нас нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час. Но когда начали некоторые "плявузгать" у нас в стране, я сказал: вы не переживайте, если нужно, в течение суток закроем. Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях... Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом", - сказал Лукашенко.

"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры", - продолжил президент.

По данным Минздрава Белоруссии на 5 июня, в стране зарегистрировано 46 868 случаев заражения коронавирусом, умерли 259 человек.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]