Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюшем предупредил, что в эти выходные в столице США стоит ожидать масштабных демонстраций - продолжения протестов и волнений, охвативших страну после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает в субботу телеканал NBC.

"У нас есть публичная, из открытых источников информация, которая заставляет предположить, что события в эту субботу могут стать одними из самых крупных, когда-либо происходивших в городе", - сказал начальник городской полиции.

В то же время он уточнил, что полиция готовится к наплыву большого числа "мирных демонстрантов", которые будут использовать свое конституционное право на свободу слова.

Между тем, отмечает NBC, и правоохранительные органы и демонстранты по всей стране готовятся к акциям в эти выходные, при этом угроза пандемии коронавируса не оказала особого воздействия на активность демонстрантов в минувшую пятницу. Так, накануне в Бруклине (штат Нью-Йорк) полиции пришлось применять силу для разгона демонстрантов.

"Я думаю, у нас есть хороший план", - заявила в свою очередь мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая ранее распорядилась перекрыть дороги в центре города.

Как сообщалось, в целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских в городе Миннеаполисе вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час.

Однако в пятницу министр обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении на свои базы всех подразделений регулярных войск, направленных в Вашингтон. До этого в минувший понедельник Пентагон объявил об отправке 1600 военнослужащих Армии в район Вашингтона, которые должны обеспечивать порядок в столице в условиях роста протестных выступлений и беспорядков.