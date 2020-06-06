Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные ранее из-за коронавируса, будут проходить в 2021 году, но никак иначе, заявил глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс.
"Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года", - сказал он.
"Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году, или же проходить не будут", - пояснил он.
По его словам, "немыслимо" так долго держать проект подобного масштаба в неопределенном состоянии, если учитывать размеры затрат и число привлеченных к нему людей.
"Мы не можем предусматривать такой же перенос (Игр - ИФ) во второй раз", - подчеркнул он.
В то же время он выразил оптимизм в отношении перспектив организации Олимпийских игр в Токио, отвергнув предположение, что зрителей на них допускать не будут. Однако он указал, что право окончательного решения остается за японской стороной.
Говоря о Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, координационную комиссию которых при Международном олимпийском комитете возглавляет Бекерс, он указал на планы провести игры "иначе". Он пояснил, что Игры 2024 года должны быть более "экономически добросовестными, приемлемыми для всех, природосберегающими и полезными для общества".
"Мы должны бороться с гигантизмом", - резюмировал он
Ранее японские СМИ сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с коронавирусом до следующей весны, чтобы принять решение проводить ли игры.
В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, открытие которых первоначально было намечено на 24 июля 2020 года.
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