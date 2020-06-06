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СНГ 06.06.2020 17:01

В Белоруссии за сутки выявлено 883 новых случая коронавируса

В Белоруссии по состоянию на 6 июня зарегистрировано 47 тыс. 751 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 883 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 (на 5 июня - 259) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на 6 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 15 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 5 июня - 22 тыс. 66 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 949 человек.

По данным Минздрава, всего был проведен 609 тыс. 671 тест на коронавирусную инфекцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]