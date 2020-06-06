В Белоруссии за сутки выявлено 883 новых случая коронавируса

В Белоруссии по состоянию на 6 июня зарегистрировано 47 тыс. 751 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 883 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 (на 5 июня - 259) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на 6 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 15 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 5 июня - 22 тыс. 66 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 949 человек.

По данным Минздрава, всего был проведен 609 тыс. 671 тест на коронавирусную инфекцию.