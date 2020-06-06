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ТЭК 06.06.2020 17:40

ОПЕК обсуждает продление майских квот до августа, "двоечники" могут компенсировать снижение добычи нефти в июле-сентябре

Страны ОПЕК обсуждают продление майских квот до августа, передало в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике.

Согласно документу, страны-"двоечники" должны будут компенсировать недостаточное снижение добычи нефти в июле-сентябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]