Мировые запасы нефти в I полугодии вырастут на беспрецедентные 1,5 млрд баррелей - министр энергетики Алжира

Мировые запасы нефти в первом полугодии вырастут на 1,5 млрд баррелей, заявил министр энергетики Алжира Мухаммад Аркаб, открывая заседание стран ОПЕК.

По его словам, это беспрецедентный уровень.

При этом спрос на нефть в 2020 году может упасть на 9,1 млн б/с, отметил он.

В ходе своего выступления министр нефти Алжира отметил усилия Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана, предлагающих добровольные дополнительные сокращения добычи нефти в июне в общем объеме 1,2 млн б/с.