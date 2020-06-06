В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 379 человек, скончалось двое

В Азербайджане в субботу зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 выявлен еще у 379 человек, сообщает Оперативный штаб.
"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 379 человек, два человека – 1941 и 1956 года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 153 человека вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.
В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 7239 человек, 4024 - вылечился, 84 - скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3131 человек, из них 72 человека находятся в тяжелом состоянии, 86 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.
По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 334 863 тестов на коронавирус.
Б.Рустамбеков
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