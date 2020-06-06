Мы шагаем по аду - Пашинян

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден Covid-19.
"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.
Брифинг в прямом эфире транслирует пресс-служба правительства.
"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.
Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 тыс. 547. Как сообщил в субботу армянский единый информационный центр, за сутки скончались семь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер Пашинян.
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