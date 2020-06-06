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ТЭК 06.06.2020 19:41

Министр энергетики Саудовской Аравии: худшее на нефтяном рынке, похоже, уже позади

Несмотря на сложную ситуацию на нефтяном рынке, есть обнадеживающие признаки того, что худшее уже позади, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман во время вступительной части заседания министров ОПЕК+.

По его словам, у ОПЕК+ в настоящее время есть основания придерживаться осторожного оптимизма относительно состояния рынка нефти.

Он также отметил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит мониторить ситуацию на рынке и проводить ежемесячные встречи до конца года, а также, возможно, и в следующем году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДОВСКАЯ/АРАВИЯ, ОПЕК, РЫНОК, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]