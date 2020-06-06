Новак: рынок нефти все еще в хрупком состоянии, сделку ОПЕК+ нужно исполнять на 100%

Нефтяной рынок начинает восстанавливаться благодаря смягчению карантинных мер из-за коронавируса, но рынок все еще находится в хрупком состоянии, заявил глава Минэнерго Александр Новак в субботу в начале заседания ОПЕК+.

"Поэтапное смягчение карантинных мер и частичное восстановление экономики привели к тому, что спрос на нефть начал восстанавливаться. Мы видим положительный эффект от совместных действий по ограничению добычи. Но важно отметить, что рынок по-прежнему находится в хрупком состоянии и нуждается в поддержке. Поэтому сегодня как никогда важно, на мой взгляд, 100%-е исполнение взятых на себя обязательств всеми странами-участницами", - заявил Новак.

Глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас внимание начинает смещаться с оценки глубины рецессии в мировой экономике к методам и форматам восстановления экономической активности. "И мы уже увидели первые зеленые ростки в части начала восстановления деловой активности", - сказал Новак.