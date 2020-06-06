В Ингушетии столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек

Не менее 20 человек получили травмы в субботу в результате лобового столкновения двух автобусов на автотрассе в Ингушетии, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"На федеральной трассе столкнулись два автобуса, пострадали около 20 человек, они доставлены в больницу ", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают дорожные полицейские.
Как уточнили "Интерфаксу" в республиканском МВД, всего пострадали 19 человек.
По словам собеседника агентства, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Они госпитализированы в районную больницу.
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