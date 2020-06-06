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Происшествия 06.06.2020 20:31

В Ингушетии столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек

Не менее 20 человек получили травмы в субботу в результате лобового столкновения двух автобусов на автотрассе в Ингушетии, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"На федеральной трассе столкнулись два автобуса, пострадали около 20 человек, они доставлены в больницу ", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают дорожные полицейские.

Как уточнили "Интерфаксу" в республиканском МВД, всего пострадали 19 человек.

По словам собеседника агентства, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Они госпитализированы в районную больницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]