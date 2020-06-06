Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом, заверяет об отсутствии угрозы здоровью своего шефа

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что у него выявлена коронавирусная инфекция.

"Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное", - написал Курмангали в субботу в фейсбуке.

"Сразу хочу заявить, что президент Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование", - отметил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что в столичной резиденции президента усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.