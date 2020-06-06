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СНГ 06.06.2020 20:57

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом, заверяет об отсутствии угрозы здоровью своего шефа

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что у него выявлена коронавирусная инфекция.

"Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное", - написал Курмангали в субботу в фейсбуке.

"Сразу хочу заявить, что президент Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование", - отметил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что в столичной резиденции президента усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕСС/СЕКРЕТАРЬ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]