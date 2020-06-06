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ТЭК 06.06.2020 21:03

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля

Страны ОПЕК + единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля, сообщил в твиттере министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Страны ОПЕК и страны не-ОПЕК единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путем компенсации любых объемов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае", - написал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]