Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля

Страны ОПЕК + единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля, сообщил в твиттере министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Страны ОПЕК и страны не-ОПЕК единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путем компенсации любых объемов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае", - написал министр.