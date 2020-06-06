Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ до конца июля

Казахстан поддержал предложение о продлении соглашения ОПЕК+ относительно объемов сокращения добычи нефти еще на один месяц, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.