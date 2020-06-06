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ТЭК 06.06.2020 21:28

Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ до конца июля

Казахстан поддержал предложение о продлении соглашения ОПЕК+ относительно объемов сокращения добычи нефти еще на один месяц, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК+, СОГЛАШЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]