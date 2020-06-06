ОПЕК+ одобрили сокращения добычи нефти до конца июля на 9,7 млн б/с, не выполнившие сделку в мае-июне должны компенсировать в июле-сентябре

Министры стран ОПЕК+ по итогам заседания в субботу договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи на 9,7 млн б/с до конца июля, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» советник министра энергетики, глава пресс-службы Замина Алиева.

«Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились текущие квоты по сокращению суточной нефтедобычи на 9,7 млн б/с еще на один месяц, т.е. до конца июля. Страны, не выполнившие свои обязательства за май- июнь по сделке ОПЕК+, согласились компенсировать добычу за счет показателей июля, августа и сентября», - сказала Алиева.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сверх квот в июне сократят добычу на 1,2 млн б/с.

По ее словам, в июле суточная добыча нефти странами ОПЕК сократится на 6,084 млн б/с, не-ОПЕК – на 3,616 млн б/с.

Н.Аббасова