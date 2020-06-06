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ТЭК 06.06.2020 21:13

ОПЕК+ одобрили сокращения добычи нефти до конца июля на 9,7 млн б/с, не выполнившие сделку в мае-июне должны компенсировать в июле-сентябре

Министры стран ОПЕК+ по итогам заседания в субботу договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи на 9,7 млн б/с до конца июля, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» советник министра энергетики, глава пресс-службы Замина Алиева.

«Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились текущие квоты по сокращению суточной нефтедобычи на 9,7 млн б/с еще на один месяц, т.е. до конца июля. Страны, не выполнившие свои обязательства за май- июнь по сделке ОПЕК+, согласились компенсировать добычу за счет показателей июля, августа и сентября», - сказала Алиева.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сверх квот в июне сократят добычу на 1,2 млн б/с.

По ее словам, в июле суточная добыча нефти странами ОПЕК сократится на 6,084 млн б/с, не-ОПЕК – на 3,616 млн б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]