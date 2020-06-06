Азербайджан поддерживает продление ОПЕК+ текущее ограничение по добыче нефти на июль для устранения дисбаланса на рынке

Азербайджан поддерживает решение о продлении до конца июля текущих квот по сокращению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
«Азербайджан поддерживает решение о продлении текущих ограничений по нефтедобыче из-за кризиса на нефтяном рынке и дисбаланса между спросом и предложением. Необходимо продолжить чуткий и гибкий подход в регулировании нефтедобычи до восстановления повышающей спрос на нефть экономической активности и баланса на нефтяном рынке», - сказал Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
Министр также сообщил, что Азербайджан, «поддерживающий все инициативы по стабилизации нефтяного рынка в рамках формата ОПЕК+» в мае выполнил свои обязательства по ограничению нефтедобычи на высоком уровен»
По данным пресс-службы Минэнерго, в ходе обсуждений ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман высоко оценил роль Азербайджана в процессе регулирования нефтяного рынка.
Как сообщалось, 12 апреля 2020 года страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом сокращение на первом этапе (в мае-июне 2020 года) в рамках ОПЕК+ предусматривается на 9,7 млн б/с.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021 года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
К процессу сокращения нефтедобычи в Азербайджане привлечены компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), Азербайджанская международная операционная компания, разрабатывающая блок Азери-Чираг-Гюнешли, а также операционные компании и совместные предприятия, добывающие нефть на сухопутных месторождениях.
Н.Аббасова
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