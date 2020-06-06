Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку почти на 90%, Россия - на 96% - Новак

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил порядка 90%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

"Уровень исполнения достаточно высокий, близок к 90% примерно. Точные данные по странам будут чуть позже. Россия в свою очередь исполнила на 96%", - сказал Новак по итогам заседания ОПЕК+.

Он добавил, что точная информация об уровне сокращения добычи нефти в каждой из стран, участвующих в соглашении, появится во второй половине июня - после заседания технического комитета ОПЕК.