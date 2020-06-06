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ТЭК 06.06.2020 21:46

Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку почти на 90%, Россия - на 96% - Новак

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил порядка 90%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

"Уровень исполнения достаточно высокий, близок к 90% примерно. Точные данные по странам будут чуть позже. Россия в свою очередь исполнила на 96%", - сказал Новак по итогам заседания ОПЕК+.

Он добавил, что точная информация об уровне сокращения добычи нефти в каждой из стран, участвующих в соглашении, появится во второй половине июня - после заседания технического комитета ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК+, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]