Страны ОПЕК+ в мае исполнили сделку почти на 90%, Россия - на 96% - Новак

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил порядка 90%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".
"Уровень исполнения достаточно высокий, близок к 90% примерно. Точные данные по странам будут чуть позже. Россия в свою очередь исполнила на 96%", - сказал Новак по итогам заседания ОПЕК+.
Он добавил, что точная информация об уровне сокращения добычи нефти в каждой из стран, участвующих в соглашении, появится во второй половине июня - после заседания технического комитета ОПЕК.
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