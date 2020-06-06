Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. - Worldometer

Количество лиц, скончавшихся в мире с диагнозом "коронавирус" COVID-19, в субботу перевалило за 400 тыс. человек, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
Общее количество случаев коронавируса приближается к 7 млн, и в данный момент составляет 6 917 337. Между тем, поправились 3 385 235 зараженных.
По информации Worldometer, отмечается тенденция увеличения суточного прироста выявленных случаев COVID-19.
На данный момент в мире болеют свыше 3,1 млн человек. У 3 078 481 человек - 98% инфицированных - болезнь протекает в мягкой форме, у 53 597 - в серьезной или критической формах.
По количеству случаев и смертности по-прежнему лидируют США - 1 976 127 и 111 658 соответственно. На втором месте по количеству случаев инфицирования Бразилия - 651 980, однако на третьем месте по смертности - 35 211. Бразилию по смертности опережает Великобритания с 40 465 скончавшимися.
На третьем месте по количеству случаев РФ - 458 689, при 5725 летальных исходах.
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