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Это интересно 06.06.2020 22:04

Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. - Worldometer

Количество лиц, скончавшихся в мире с диагнозом "коронавирус" COVID-19, в субботу перевалило за 400 тыс. человек, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Общее количество случаев коронавируса приближается к 7 млн, и в данный момент составляет 6 917 337. Между тем, поправились 3 385 235 зараженных.

По информации Worldometer, отмечается тенденция увеличения суточного прироста выявленных случаев COVID-19.

На данный момент в мире болеют свыше 3,1 млн человек. У 3 078 481 человек - 98% инфицированных - болезнь протекает в мягкой форме, у 53 597 - в серьезной или критической формах.

По количеству случаев и смертности по-прежнему лидируют США - 1 976 127 и 111 658 соответственно. На втором месте по количеству случаев инфицирования Бразилия - 651 980, однако на третьем месте по смертности - 35 211. Бразилию по смертности опережает Великобритания с 40 465 скончавшимися.

На третьем месте по количеству случаев РФ - 458 689, при 5725 летальных исходах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]